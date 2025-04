500 000 zł za skarpetki. Wyjątkowa akcja charytatywna z udziałem znanych osobowości

15 ton żwirku dla kotów, dzięki Księciowi Mruczkowi, bezpłatny program profilaktyczny w zakresie zdrowia psychicznego dla młodzieży na rok za sprawą Macieja Polaka albo 3 525 kg suchej karmy dla psów od Kuby Tylmana – brzmi dobrze? Pomóż im spełnić te obietnice! Jak? Weź udział w akcji charytatywnej i kup skarpetki!

W ramach kampanii powstały wzory zaprojektowane przez dziesięć wyjątkowych osób i kolektywów. Każda para skarpetek jest inspirowana przekonaniami, stylem i osobowością twórców. A każdy wzór wspiera wybraną przez autora organizację.

Cel? Zebranie 500 000 złotych, które zostaną przeznaczone na działania społeczne, zdrowotne, edukacyjne i pomoc zwierzętom.

Komu pomogą skarpetki?

Dochód ze sprzedaży trafi w całości do wybranych fundacji, które zebrane środki przeznaczą na konkretne działania pomocowe. Jak organizacje mogą wykorzystać pieniądze, które otrzymają w ramach akcji? Na przykład Fundacja Daj Herbatę będzie mogła przygotować około 10 000 posiłków dla osób w kryzysie bezdomności, Lekarze bez Granic zaopatrzą regiony dotknięte katastrofami w żywność terapeutyczną, opatrunki i namioty szpitalne, a Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich zorganizuje świąteczne śniadania i prezenty dla setek samotnych seniorów. To konkretna, realna pomoc.

Moda, która ma znaczenie

Kampania Many Mornings pokazuje, że za kolorem i designem może kryć się solidarność, empatia i wspólne działanie.

— Chcieliśmy stworzyć coś, co połączy naszą codzienną kreatywność z realnym wpływem społecznym — mówi Adrian Morawiak, współzałożyciel Many Mornings. — Pomysł, by zaprosić znane i lubiane osoby do stworzenia swoich autorskich wzorów, był naturalnym rozwinięciem tej idei. To forma wspólnego projektowania dobra — podkreśla.

Akcja startuje 11 kwietnia i potrwa do końca kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Skarpetki dostępne są tylko w limitowanej liczbie – po 2000 par każdego wzoru – co czyni je nie tylko symbolicznym gestem wsparcia, ale i wyjątkowym produktem.

Czasem wystarczy naprawdę niewiele, by zrobić coś ważnego. A para kolorowych skarpet może być do tego pierwszym krokiem.

W projekcie udział wzięli:

Jurek Owsiak – dla Fundacji Tara | cel: 2-miesięczne wyżywienie dla 116 koni

Joanna Okuniewska – dla Fundacji Daj Herbatę | cel: 10 000 posiłków dla osób w kryzysie bezdomności

Dominik Więcek – dla Kampanii Przeciw Homofobii | cel: 10 mini grantów dla organizacji wspierających LGBTQ+

Vogule Poland – dla Fundacji Koteria | cel: 1 000 budek na zimę dla wolno żyjących kotków

Roślinna Baza – dla Azylu dla Świń Chrumkowo | cel: 20 ton warzyw i owoców dla swoich świnek

Książę Mruczek – dla Fundacji Kociołek Społeczny | cel: 15 ton żwirku dla kotów

Jakub Tylman – dla Schroniska w Gaju | cel: 3 miesięczne opłacenie faktur weterynaryjnych

Maciej Okraszewski – dla Lekarzy bez Granic | cel: 6 namiotów medycznych

Joanna Wojsiat – dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich | cel: wielkanocne śniadanie dla 450 samotnych seniorów

Maciej Polak – dla Wise Future University | cel: 200 psychoterapii dla nastolatków

Wskazane cele przedstawione są w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Pokazują jednak skalę tego ile znaczyć może zebrana kwota dla działalności danej fundacji czy stowarzyszenia.

Więcej informacji o akcji na stronie: https://manymornings.com/500-tysiecy/